رئاسة البرلمان تتجه لحسم القوانين الجدلية.. "إقرارها أو ترحيلها"

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء، أن رئاسة البرلمان تعتزم عقد اجتماع قريب لحسم مشاريع القوانين التي ستدرج في جدول الأعمال، وفي حال تعذر عقد الجلسات فسيتم ترحيلها للدورة المقبلة، حيث أن الدورة النيابية الحالية ستنتهي في أيلول سبتمبر المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيعقدون اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة القوانين التي ستدرج على جدول أعمال الجلسات القادمة".

وأضاف أن "هناك اكثر من 120 قانونا بعضها مهمة وتحتاج إلى التصويت من ضمنها قانون الحشد الشعبي"، مبينا أنه "اذا لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلساته في الاسبوع المقبل فإن جميع القوانين سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

وأكد أن "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب، ستنتهي بشكل رسمي بنهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل".

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.