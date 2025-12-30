رئاسة البرلمان المنتخبة تتسلم مهامها رسمياً وتفتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الخامس من كانون الثاني 2026.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تسلمت هيئة الرئاسة مهامها رسمياً من رئيس السن عامر الفايز.

كما تسلمت رئاسة البرلمان، ورقة من النائب يوسف الكلابي تتضمن "الكتلة النيابية الأكبر عدداً في المجلس"، قبل أن يرفع رئيس المجلس جلسته الأولى، إلى يوم 5 كانون الثاني من عام 2026.

من جانبه، أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني، لوكالة شفق نيوز، أن "مهلة تسلم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هي ثلاثة أيام فقط، من موعد فتح باب الترشيح".

وأضاف ريكاني، أن "الكتل السياسية في حوار مستمر لحسم منصب رئاسة الجمهورية، وحصرا سيكون حسم المرشح من داخل البيت الكوردي ويمثل إقليم كوردستان".