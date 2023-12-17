رئاسة البرلمان العراقي "قلقة" من عدم ارسال نتائج الانتخابات الكترونيا وتحذر من "التلاعب"

شفق نيوز/ اعربت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن قلقها "الشديد" من عدم ارسال نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات الكترونيا، محذرة من "التلاعب" بالنتائج.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تابعنا وبقلق كرئاسة مجلس النواب المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في إنتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الإقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز دون القيام بالعد اليدوي".

واشارت الى "حرصها على قيام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بأداء مهامها وواجبها الدستوري في الحفاظ على أصوات الناخبين وحقوق المرشحين وتحري الدقة وعدم تكرار الأخطاء في التصويت العام، سيما وعدد المراكز والمحطات أضعاف ما تم فتحه بالتصويت الخاص".

وشددت رئاسة البرلمان على "إعطاء الضمانات الكاملة من المفوضية بعدم تكرار الأخطاء الفنية والإعلان عن سلامة الأجهزة المستخدمة، خاصة أن قانون الإنتخابات قد إشترط قيام المفوضية بالتعاقد مع شركات فاحصة مستقلة، وتنفيذ المحاكاة للتأكد من جميع الإجراءات، وتوفير كل الضمانات اللازمة للحفاظ على الصناديق المرسلة لمنع التلاعب بالنتائج".

واعربت رئاسة المجلس عن "قلقها الشديد وتهيب بالمفوضية ضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء عملية التصويت العام للإنتخابات".