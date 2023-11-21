رئاسة البرلمان العراقي تنهي عضوية الحلبوسي بشكل رسمي.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

وجاء في كتاب موقع من نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي تنشره أدناه، وكالة شفق نيوز، انه استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، تقرر انهاء عضوية "محمد ريكان حديد الحلبوسي" في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2022.

وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب العراقي، تخصيص جلسته المقبلة المقررة يوم غد الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد خلو المنصب.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).