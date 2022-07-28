رئاسة البرلمان العراقي تنفي تحديد موعد لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ نفت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدة ان ما ينشر عن تحديدها بيوم السبت المقبل لا صحة له.

وقال مصدر في رئاسة المجلس لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد بعد موعداً جديداً لانعقاد جلسة البرلمان او انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "ما ينشر عن تحديد يوم السبت موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير صحيح".

وكانت بعض الكتل السياسية والنواب قد أعلنوا في أوقات سابقة أن يوم السبت المقبل سيعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والذي سيكفل بدورها الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر قيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية عدا التيار الصدري، وكالة شفق نيوز؛ ان "هناك تخوفاً لدى قيادة الإطار التنسيقي من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة خشية اقتحام مجلس النواب من قبل أنصار التيار الصدري مثل ما حدث يَوم أمس الأربعاء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ ان "الاحزاب السنية والكوردية هي الأخرى أيضا تتخوف من انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، خصوصا ان باب البرلمان أصبح مباحا ويمكن للصدريين اقتحامه وتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الإطار بتشكيل الحكومة".

وفي غضون ذلك؛ رصدت وكالة شفق نيوز؛ تحرك ودعوات داخل التيار الصدري نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدد باقتحام مجلس النواب مرة اخرى في حال أصر الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.