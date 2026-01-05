رئاسة البرلمان العراقي تمنح الكتل 10 أيام لتوزيع أعضائها على اللجان

شفق نيوز- بغداد

أفاد النائب عن كتلة "صادقون النيابية" محمد البلداوي، اليوم الاثنين، بأن الاجتماع الذي عقدته رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية، والجلسة الثانية للمجلس، أسفرا عن الاتفاق على منح عشرة أيام لرؤساء الكتل لتوزيع أعضاءها على اللجان النيابية.

وقال البلداوي لوكالة شفق نيوز، إن عدد اللجان النيابية حالياً يبلغ 25 لجنة، ومن المتوقع شطر بعض اللجان ليصبح العدد 27 لجنة، وسيتم حسم هذه اللجان بعد توزيع النواب واعتمادها رسمياً داخل البرلمان.

وأشار إلى أن ملف تسمية رؤساء اللجان النيابية الدائمة يحتاج إلى وقت لحين تشكيل الحكومة الجديدة، مع مراعاة الاستحقاق النيابي، مبيناً أن إدارة اللجان حالياً ستكون وفق أكبر الأعضاء سناً.

وفي بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، أكد الأخير أهمية الإسراع في تقديم أسماء المرشحين للجان المؤقتة، مع مراعاة الخبرة والكفاءة والاختصاص، وتحقيق النصاب القانوني خلال الاجتماعات، وإعطاء الأولوية لمقترحات ومشاريع القوانين التي تلامس حياة المواطنين.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول وعدد من رؤساء الكتل لدراسة أسماء المرشحين وحسم توزيعهم على اللجان، إضافة إلى التفاهم على إعداد جدول أعمال شهري لجلسات مجلس النواب، بهدف تطوير دور المؤسسة التشريعية وتعزيز عملها الرقابي في الدورة البرلمانية السادسة.

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي قد افتتح، صباح يوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، أعمال جلسة رقم (2) ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية السادسة.