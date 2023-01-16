رئاسة البرلمان العراقي تعقد اجتماعا بإدارة الحلبوسي

شفق نيوز/ عقد رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، اجتماعا بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبي الرئيس محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "تم بحث عمل مجلس النواب في هذه المرحلة، وتهيئة حزمة من مشاريع القوانين والمقترحات والتعديلات وفق الإجراءات التشريعية، ودرج القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على جدول الأعمال في الجلسات القادمة".

ويعتزم البرلمان العراقي، في فصله التشريعي الجديد، تشريع الكثير من القوانين المهمة من ضمنها قانون الموازنة العامة للعام 2023، ولاسيما مع وجود أكثر من أكثر من 170 قانوناً معطلاً في جميع اللجان النيابية، ومعظمها متراكمة منذ الدورات السابقة للمجلس النيابي.

ولا يزال ملف تشكيل اللجان النيابية غير محسوم خاصة مع انسحاب نواب التيار الصدري وإحلال بدلاء عنهم، في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة قوانين مهمة مثل الموازنة.