رئاسة البرلمان العراقي تشكك بقانونية عقود نفطية ابرمت مؤخراً.. وثيقة

شفق نيوز/ طالبت رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، وزير النفط بتوضيح قانونية عقود حقول "المنصورية وعكاز" التي ابرمت مؤخراً.

وبحسب وثيقة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي وزير النفط ببيان الاجراءات القانونية بشأن توقيع العقود الخاصة لحقول "المنصورية وعكاز" النفطيين واحالتها على الشركات الاجنبية ومدى مشروعية ابرام هذه العقود في ظل حكومة تصريف الامور اليومية.

ووقعت وزارة النفط العراقية، في العشرين من كانون الاول الجاري، عقدا مع شركة "ساينوبك" الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، فيما كشفت عن اجراءها مفاوضات مع شركة هالبيرتون الامريكية لاستثمار حقل عكاز الغازي في الانبار غربي البلاد.