رئاسة البرلمان العراقي تدين الإساءة للمرجعية الدينية: الكيان الصهيوني يدفع المنطقة لصراع ديني

شفق نيوز/ أدان رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، يوم الأربعاء، إساءة وسائل إعلام إسرائيلية إلى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، معتبراً هذه الإساءة بأنها محاولة لدفع المنطقة إلى حافة صراع ديني وعلى العالم ردعها.

وأعرب المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "إدانته الشديدة لما نشرته وسائل إعلام صهيونية من إساءة لصورة المرجعية الدينية العليا في العراق، والذي يعكس حجم الخبث لهذا الكيان الشيطاني الساعي إلى النيل من مراجع ورموز وقادة الأمة".

واعتبر أن "ذلك يأتي ضمن سلسلة جرائم الكيان الغاصب ومخططاته الدنيئة في استهداف حرمات المسلمين ومقدساتهم".

وأكد المندلاوي أن "مجلس النواب يرفض أي تطاول على مقام المرجعية الدينية العليا في العراق والعالم، والتي كان لها الدور الكبير والأساس طوال مسيرتها في ترسيخ قيم المحبة والتعايش السلمي بين الشعوب، وخلاص دول العالم من براثن التطرف والارهاب والتوحش".

وأضاف أن "هذا الكيان العنصري والمسكوت عن جرائمه من أغلب دول العالم، يدفع المنطقة إلى حافة صراع ديني يخدم أجنداته وتوجهاته المتشددة، وأن على العالم ردعه وإيقاف شروره عن شعوب المنطقة".

ونشرت القناة اليمينية الإسرائيلية "14"، مساء أمس الثلاثاء، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة.

وظهرت صورة السيستاني إلى جانب قادة إقليميين مثل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، ونائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، والمرشد الإيراني علي الخامنئي.

ووضعت علامة "هدف" على رؤوسهم دون توضيح أسباب إدراج السيستاني، مما أثار ردود أفعال غاضبة في العراق، وأظهرت الصور أثناء حديث المراسل عن الرد "الإسرائيلي" المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.