رئاسة البرلمان العراقي تدعو لجلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية

شفق نيوز/ عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعها الاعتيادي، يوم الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمالها، فيما قررت دعوة النواب إلى عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية.

وذكرت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ركز على الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات المقبلة، حيث بحثت الرئاسة سبل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية المناسبة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعزز من ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية وتلبّي تطلعاتهم في هذه المرحلة المفصلية".

وأضاف البيان، أن "الرئاسة دعت أعضاء مجلس النواب إلى الاستعداد لعقد جلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة التشريعية الحالية، بهدف استكمال التشريعات المهمة وإنجاز المتطلبات الدستورية والتشريعية التي تواكب المرحلة الراهنة".