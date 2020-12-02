رئاسة البرلمان العراقي تتلقى طلباً رسمياً للتريث بقانون مثير للجدل

شفق نيوز/ صرحت اللجنة القانونية النيابية يوم الاربعاء بتقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان يقضي بإعادة النظر في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية الذي اثار لغطاً واسعاً على الصعيدين السياسي والشعبي في العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي صيغة نهائية لمسودة القانون لغاية الآن"، مبينا أن "القانون يحتاج إلى اعادة صياغة وتدقيق من قبل اللجنة الاختصاص وهي القانونية وليست لجنة الامن والدفاع النيابية".

وأضاف أن "اللجنة القانونية قدمت طلبا رسميا إلى رئاسة البرلمان لإعادة صياغة بعض مواد وفقرات القانون"، مشيرا إلى أن "الاخير يحتاج إلى إعادة الصياغة لوجود تناقض في بنوده".

وتابع الغزي، أن "الوقت ليس مناسبا للمضي بالتصويت على قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب، على اعتبار ان الشارع العراقي غير جاهز لتشريعه".

وافاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، يوم الثلاثاء، بأن التعديل النيابي على قانون جرائم المعلوماتية يصب في مصلحة المواطن، مؤكداً على أهمية إقامة الندوات والجلسات النقاشية للخروج بصياغة أفضل لهذا القانون.

وكان برلمانيون وناشطون في مجال حقوق الانسان في العراق قد حذروا من تمرير قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية لما سيفرضه من قيود على حرية التعبير، حسب قولهم.