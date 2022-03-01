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رئاسة البرلمان العراقي تتعهد بتفعيل قانون الناجيات الأيزيديات

Category: سیاسة

Date: 2022-03-01T19:07:31+0000
رئاسة البرلمان العراقي تتعهد بتفعيل قانون الناجيات الأيزيديات

شفق نيوز/ تعهد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، بالعمل على تفعيل قانون الناجيات الأيزيديات، مطالباً بإعادة إعمار سنجار وتقديم الخدمات الأساسية.

وقال عبد الله في بيان صدر ، اليوم، على هامش استقباله وفداً من الكورد الآيزيديين برئاسة وكيل أمير الآيزيديين في كوردستان والعالم الأمير جهور علي بك والنواب الآيزيدين (ماجد شنگالي و محما خليل آغا و شريف سليمان)، إنه جرى خلال اللقاء الحديث عن أصالة وتاريخ الكورد الآيزيديين في بلاد الرافدين بإعتبارهم مكون أصيل، وللأسف عانوا كثيراً وقدموا تضحيات جسام بسبب الأرهاب والتطرف.

واكد نائب رئيس المجلس على أن حجم المعاناة والمظلومية للكورد الآيزيديين كان كبيراً، وما أرتكب بحقهم فاجعة أليمة وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فيما تعهد بالقول "سنعمل على تفعيل قانون الناجيات الآيزيديات من عنف داعش الإرهابي، ونطالب بإعادة إعمار سنجار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين، والكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم اللازم بما يعزز من أمن وإستقرار مناطق الآيزيديين".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 في 1 آذار 2021. ويعترف القانون رسميًا بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق المجتمعات الايزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر قانون الناجيات الايزيديات أساسًا سليمًا لتقديم الإغاثة التي طال انتظارها للنساء الايزيديات والناجيات الأخريات من خلال تقديم الدعم المالي للناجيات، وتدابير لإعادة تأهيلهن، وتوفير الأرض، والسكن، والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.

 

 

 

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