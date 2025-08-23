رئاسة البرلمان العراقي تتسلم "مسودة نهائية" لمشروع قانون الحشد الشعبي

شفق نيوز- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن إنجاز المسودة النهائية لمشروع قانون الحشد الشعبي، ورفعها إلى رئاسة المجلس.

وقال عضو اللجنة، محمد الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء في مجلس النواب جمعوا تواقيع تطالب هيئة رئاسة البرلمان، بإدراج مشروع قانون الحشد على جدول أعمال الجلسة القادمة.

وبحسب الشمري، فإن هناك تدخلات خارجية تحاول عرقله عمل مجلس النواب والتصويت على قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أن هذه التدخلات "لا تعرقل عزيمه ممثلي الشعب العراقي" بالتصويت على قانون الحشد والقوانين الأخرى.

وسبق أن أكد مصدر في الإطار التنسيقي، أن تمرير قانون الحشد الشعبي مرهون بتوافق قوى سياسية "مترددة"، وسط مطالبات نيابية لرئاسة البرلمان باتخاذ عقوبات بحق النواب المتخلفين عن حضور جلسات الأسبوع الجاري.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في وقت سابق، عن استئناف الجلسات النيابية منتصف الأسبوع الجاري بجدول أعمال لثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء والأربعاء) لكن الجداول خلت من قانون الحشد الشعبي.

ويشهد مجلس النواب العراقي شللاً منذ جلسة 5 آب/ أغسطس 2025 التي اندلع خلالها خلاف علني بين رئيسه محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسة، ما تسبب بتعطيل عقد جلسات لاحقة لمناقشة قوانين بارزة بينها قانون الحشد الشعبي، وسط انشغال الكتل بالحملات الانتخابية.