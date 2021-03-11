رئاسة البرلمان العراقي: من الصعوبة بمكان إقرار الموازنة الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ استبعد بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي يوم الخميس المضي في إقرار الموازنة الإتحادية للعام 2021 في جلسة منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الحداد في تصريح للصحفيين في أربيل إنه من الصعوبة بمكان تمرير الموازنة المالية في جلسة يوم الاثنين المقبل بسبب ان قانون المحكمة الاتحادية لم يتم إقراره إلى الآن".

وشدد على أنه يتعين تحديد جلسة أخرى خاصة للموازنة.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وجّه يوم الأثنين الماضي بإدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبا.