رئاسة البرلمان العراقي: الحكومة لم تصرف حصة الإقليم وباقي المحافظات من الموازنة

شفق نيوز/ اعتبر بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أن الإتفاق بين أربيل وبغداد بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة المالية للعام 2021 قد دخلت حيز التنفيذ.

وأضاف الحداد في تصريح أدلى به للصحفيين، أن وفد حكومة الإقليم الذي زار بغداد قبل أيام يعمل حاليا مع الحكومة الإتحادية على إيجاد آلية لتنفيذ الإتفاق، مردفا بالقول: إن زيارة الوفد ستكون لها نتائج مثمرة.

وفيما يخص عدم صرف حصة الإقليم من الموازنة قال الحداد: إن الحكومة لم تصرف لغاية الآن ميزانية إقليم كوردستان، وميزانيات باقي محافظات العراق من الموازنة المالية، مؤكدا ان هذا لا يقتصر على الإقليم فقط.

وكان وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم قد زار بغداد قبل أيام لوضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة الإتحادية وصرف حصة كوردستان من الموازنة.