رئاسة الاقليم تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان، يوم الأحد، البيان المزعوم الذي نشرته وسائل إعلام محلية عراقية حول طلب رئاسة الإقليم من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

وأصدر المكتب توضيحاً ورد لوكالة شفق نيوز، ذكر فيه أنه بخصوص خبر زعم أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أشار في بيان له إلى أن رئيس إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد، نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً وملفق ولم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع.