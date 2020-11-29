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رئاسة الاتحاد الوطني ترفض تولي التركمان منصب محافظ كركوك

Category: سیاسة

Date: 2020-11-29T05:56:13+0000
رئاسة الاتحاد الوطني ترفض تولي التركمان منصب محافظ كركوك

شفق نيوز/ رفض الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إناطة منصب رئاسة الحكومة المحلية في كركوك للمكون التركماني.

وقال طالباني في جلسة مع عدد من الاعلاميين ستُتبث كاملة في وقت لاحق من اليوم الاحد على قنوات تلفزة كوردية، إن مسألة تسنم التركمان لمنصب المحافظ "شائعات يتم تداولها"، مستدركا القول "من الصعب حدوث مثل هكذا أمر، ونحن ايضا لا نقبل به".

وكانت الحكومة الاتحادية قد عيّنت راكان سعيد الجبوري من المكون العربي محافظا بالوكالة لكركوك بعد إقالة المحافظ السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الراحل نجم الدين كريم على خلفية اجراء اقليم كوردستان إستفتاء الإستقلال في شهر ايلول/سبتمبر من عام 2017.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

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