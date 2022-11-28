رئاسة اقليم كوردستان تكشف تفاصيل زيارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد
شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الاتحادي العراقي والأطراف السياسية الأخرى آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية للبلد.
وذكر بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان جميع الأطراف أكدوا على التعاون والتنسيق بين الأطراف كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ووصولاً إلى تطبيع الوضع في سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى أساس الدستور وحفظ استقرار وسيادة البلد.
وشدد بارزاني ورئيس الوزراء السوداني على عدم السماح بأية تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود العراق وإقليم كوردستان مع ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في إقليم كوردستان. لذا ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان وتنسقان مع الدول المجاورة وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وكرر الرئيس نيجيرفان بارزاني أن نهج قيادة إقليم كوردستان سيظل كما فى السابق عاملَ أمان واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. ولحل المشاكل الداخلية والخارجية في المنطقة، نرى من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة إقليم كوردستان مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق، وفقا للبيان.