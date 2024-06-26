رئاسة اقليم كوردستان ترفض العودة القسرية للنازحين العراقيين

شفق نيوز/ جددت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، موقفها الرافض للعودة القسرية للنازحين العراقيين المتواجدين في مخيمات النزوح بالاقليم الى مناطق سكناهم الأصلية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "النازحين هم ضيوف على كوردستان، وقد جاءوا الى الاقليم في ظروف صعبة، وقد فتحت كوردستان الأبواب بمصارعيها لهم في ظل تهديد اقتصادي، و هجمة ارهابية شرسة على امتداد حدود الإقليم".

وأضاف أنه "لم تكن لنا أية مصلحة بهذا النزوح، ولم نطرق الأبواب لكي يقدم النازحون إلينا، بل الظروف هي التي دفعتهم على ذلك من دون إرادتهم"، مردفا بالقول، "نحن نرغب بعودة الأوضاع إلى طبيعتها في المناطق التي جاء منها النازحون".

وتابع شهاب، القول "نحن لم نرغم أحدا على القدوم لكوردستان، ولا نرغم أحدا على العودة في نفس الوقت، وليس من المنطق أن يمنع اقليم كوردستان النازحين من العودة الى ديارهم في حال ما أرادوا ذلك".