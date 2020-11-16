رئاسات العراق ويونامي ترسمان مسار "نزاهة" الانتخابات

شفق نيوز/ بحث مسؤولو العراق وبعثة يونامي يوم الاثنين الإجراءات الواجب اتباعها استعدادا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نزيهة في البلاد.

جاء ذلك في اجتماع للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى عقد بقصر السلام في بغداد، وبحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع "تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة".

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على "أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومترياً".

كما أكد المجتمعون، "وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة".

وأشاروا إلى "اهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفّزه على المشاركة في الانتخابات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.