رئاسات الجمهورية والوزراء والإقليم وحكومته يهنئون العراق بالفوز بكأس بطولة خليجي 25

شفق نيوز/ هنأت رئاسات الجمهورية، والوزراء، وإقليم كوردستان، وحكومة الإقليم، وزعيم التيار الصدري، مساء اليوم الخميس، بفوز المنتخب العراقي بكأس بطولة خليجي 25، بعد مباراة "ماراثونية" لم تنتهي عند الوقت الأصلي وانتقلت إلى الأشواط الإضافية لتنتهي بثلاثية لـ"أسود الرافدين".

وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال محمد رشيد، في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "مبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة خليجي 25 ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم، وهو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وإمكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة".

واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الفوز "فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة".

بدوره كتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على حسابه في تويتر تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "الكأس عراقي وأسودنا فخرنا ورفعة رؤوسنا، تحية إكبار لهم ولجمهورنا الأبي، مبارك الفوز بخليجي 25 وشكراً لله ولكل من شارك وأسهم بإنجاح البطولة الأجمل".

كما قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني "‏أزكى التهاني والتبريكات لشعبنا العزيز بمناسبة فوز منتخبنا العراقي وإحرازه لقب بطولة كأس الخليج 25".

وأضاف "أبارك لأعضاء منتخبنا الوطني هذا الفوز ولكل القائمين على هذا العرس الرياضي الناجح راجيا لهم دوام النجاح والرقي، فألف مبروك".

كما قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "نبارك للمنتخب العراقي وللجماهير العراقية الفوز بلقب بطولة خليجي 25، متمنين كل النجاح والتوفيق للمسيرة الرياضية في العراق".

كما قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة تابعتها أيضاً وكالة شفق نيوز "نهنئ شعبنا ومنتخبنا العراقي بفوزه الكبير في المباراة النهائية في كأس (الخليج العربي) في نسخته الخامسة والعشرين التي أقيمت في (عراقنا الحبيب)".

وأضاف "كما نشكر كل المنتخبات العربية التي شاركتنا في هذه الدورة التي أرجعت العراق إلى الصف العربي بثوب جديد ملؤه الحب والسلام، فأهلاً بكم يا دول الخليج العربي في عراق العروبة والإباء".