ريكاني لشفق نيوز: شرطان لتحديد مرشح الرئاسة خلال ثلاثة ايام

شفق نيوز- بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن شرطين يجب توفرهما لترشيح أي شخصية لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال ريكاني لوكالة شفق نيوز، إن "مهلة تسلم أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية هي ثلاثة أيام فقط، من موعد فتح باب الترشيح الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس النواب".

وبين أن "الكتل السياسية في حوار مستمر لحسم منصب رئاسة الجمهورية، وأن حسم المرشح لشغل هذا المنصب سيكون من داخل البيت الكوردي، لأنه يمثل إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الخامس من كانون الثاني/ يناير 2026.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تسلمت هيئة الرئاسة مهامها رسمياً من رئيس السن عامر الفايز.