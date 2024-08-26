ريبوار طه يدعو العرب والتركمان والبارتي للعودة إلى مجلس كركوك

شفق نيوز/ دعا محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الاثنين، الجبهة التركمانية والديمقراطي الكردستاني وبعض العرب لإنهاء المقاطعة والانضمام لمجلس المحافظة وكابينته الحكومية التي هي قانونية

وقال طه، في مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "على الكتل المقاطعة من بعض العرب والجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي بالعودة والمشاركة في إدارة المحافظة"، مؤكداً أن "الكابينة الحكومية مستوفية للشروط القانونية كافة".

وأضاف أن "إدارته منتخبة والحوار والعودة وإنهاء المقاطعة هو الخيار الأمثل لمصلحة كركوك ومكوناتها".

من جانبه، ذكر النائب عن محافظة كركوك وصفي العاصي، أن "هناك من يحاول زعزعة الثقة والفتن بين مكونات كركوك، وإدارة المحافظة تحظى بقبول الحكومة الاتحادية، وحتى الكتل السياسية الكبيرة باركت تشكيل حكومة كركوك وإدارتها'.