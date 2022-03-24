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ريبر أحمد يجدد تأكيد رؤيته للمرحلة المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-24T18:23:43+0000
ريبر أحمد يجدد تأكيد رؤيته للمرحلة المقبلة

شفق نيوز/ جدد مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، يوم الخميس، تأكيده العمل على تأسيس دولة مؤسساتية قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الكتلة النيابية التركمانية، النائب أرشد الصالحي، في مكتبه الرسمي بالعاصمة بغداد، وفداً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للبيان، حضر اللقاء وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب، هيام نعمت كوبرلوا، والنائب لقمان الرشيدي، ومستشار مجلس النواب، نورالدين قبلان.

وجرى خلال اللقاء، بحث "الأوضاع العامة في البلاد وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية والتفاهمات والحوارات السياسية للمرحلة المقبلة."

ورحب رئيس الكتلة التركمانية، بالوفد الزائر، وأكد أهمية "تجاوز أخطاء الماضي وتمثيل جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي في الرئاسات الثلاث وإشراكهم في مركز القرار السياسي، وإدارة الدولة، تمهيداً لتأسيس مرحلة جديدة من البناء والإعمار وتقديم الخدمات".

وبدوره، قدم ريبر أحمد، بحسب البيان، شكره لحسن الاستقبال، مجدداً تأكيده "العمل لتأسيس دولة مؤسساتية قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة".

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية تحالف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" النيابي، فيما قدموا "ريبر أحمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"محمد جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وتعهد أحمد، في أول تعليق له على ترشيحه بشكل رسمي للمنصب، بالعمل على تثبيت دعائم دولة مؤسساتية عصرية تلبي تطلعات المواطنين.

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