ريبر أحمد يبحث مع الاعرجي المخاوف الامنية المشتركة وسبل تنفيذ اتفاق سنجار

شفق نيوز/ اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الإثنين، انه التقى خلال زيارته الى بغداد بمستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي.

وجاء في تغريدة لأحمد على منصة اكس "تويتر" سابقا وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "خلال زيارتي الى بغداد عقدت لقاءا مثمرا مع مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الأعرجي".

وأشار أحمد الى انه بحث خلال اللقاء "المخاوف الأمنية المشتركة وطرق تنفيذ اتفاق سنجار".