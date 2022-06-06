ريبر أحمد: مازلت مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية وننتظر توافقاً شيعياً

شفق نيوز/ أرجع وزير داخلية اقليم كوردستان ومرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئاسة جمهورية العراق ريبر أحمد، اليوم الاثنين، سبب تأخير تشكيل الحكومة العراقية المقبلة الى "عدم اتفاق الاطراف الشيعية".

وقال أحمد في تصريحات للصحفيين، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات التي عقدت بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كانت ايجابية"، مستدركاً أنه "لم يتم البحث فيها عن مسألة منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف "مازلت مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق"، مبيناً "صحيح أن مسالة اختيار رئيس الجمهورية قد تاخرت ولكنها لم تكن سبباً لتأخر تشكيل الحكومة".

وأكد أن "السبب هو عدم اتفاق الأطراف الشيعية على اختيار شخص لرئاسة الحكومة، وشكل الحكومة القادمة".

وفي الثالث والعشرين من اذار الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، وقدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.