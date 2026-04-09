الخارجية الأميركية تلوم بغداد: فشلتم في منع هجمات الفصائل ضدنا

شفق نيوز- واشنطن

استدعت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، السفير العراقي في واشنطن، نزار خير الله، للتنديد بهجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران، على منشآت دبلوماسية ومصالح أميركية انطلاقاً من أراض عراقية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن نائب الوزير كريستوفر لاندو، استدعى السفير العراقي في واشنطن نزار خير الله، للتعبير عن إدانة الحكومة الأميركية الشديدة للهجمات التي استهدفت مصالحها انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، وفق البيان إن واشنطن دانت ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية الفظيعة" التي تنفذها فصائل موالية لإيران، مشيراً إلى أن من بينها كميناً استهدف دبلوماسيين أميركيين في بغداد بتاريخ 8 نيسان.

وأضاف المتحدث، أن هذه الهجمات تأتي بعد "مئات الهجمات" خلال الأسابيع الماضية، استهدفت مواطنين أميركيين ومرافق دبلوماسية ومصالح تجارية، فضلاً عن دول مجاورة ومؤسسات ومدنيين عراقيين، بما في ذلك في إقليم كوردستان.

وبين أن بلاده، رغم إشادتها بجهود القوات الأمنية العراقية في التصدي لهذه الهجمات، ترى أن الحكومة العراقية "فشلت في منعها"، لافتاً إلى أن بعض الجهات المرتبطة بالحكومة ما تزال توفر "غطاءً سياسياً ومالياً وعملياتياً" لتلك الفصائل، الأمر الذي يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين.

وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استهداف مصالحها، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفكيك الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل العراق.