الإعلان الرسمي وشيك.. بغداد وواشنطن تتفقان على إنهاء مهمة التحالف الدولي

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، عن توصل الحكومة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، إلى تفاهم بشأن خطة إنهاء عملياته.

ونقلت الوكالة، عن مصادر قولها إن "الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول سبتمبر/أيلول 2025، أما البقية فسيتم انسحابهم في العام 2026".

كما نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير، قوله: "لدينا اتفاق، إنها الآن مجرد مسألة متى نعلن عنه".

ووفق الوكالة، ‎تسعى الولايات المتحدة والعراق أيضا إلى إقامة علاقة استشارية جديدة يمكن أن تشهد بقاء بعض القوات الأمريكية في العراق بعد السحب.

‎وأضاف أحد المصادر، أنه كان من المقرر في البداية إصدار إعلان رسمي قبل أسابيع، لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي المتعلق بالحرب الإسرائيلية في غزة وتسوية بعض التفاصيل المتبقية، لافتاً إلى إمكانية "الإعلان عن الصفقة خلال الشهر الحالي".

‎واستندت رويترز في المعلومات على خمسة مسؤولين أمريكيين، ومسؤولين من دول التحالف الأخرى، وثلاثة مسؤولين عراقيين، تحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علناً.

‎يأتي الاتفاق بعد أكثر من ستة أشهر من المحادثات بين بغداد وواشنطن، التي بدأها رئيس الوزراء محمد شيعة السوداني في يناير وسط هجمات الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران على القوات الأمريكية المتمركزة في القواعد العراقية.