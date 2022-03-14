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رومانيا تمنح العراقيين المغادرين من أوكرانيا موافقة للبقاء في أراضيها 3 أشهر

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T12:06:36+0000
رومانيا تمنح العراقيين المغادرين من أوكرانيا موافقة للبقاء في أراضيها 3 أشهر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الاثنين، موافقة رومانيا على بقاء العراقيين الذين غادروا أوكرانيا لمدة 3 أشهر في أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان" رئيس دائرة أوروبا وكالةً الوزير المفوض طارق عادل الشاهر التقى مع السفير الروماني لدى العراق رادو أوكتافيان دوبري، في مركز الوزارة بتاريخ 2022/3/14، برفقة المستشار السياسيّ میهائيل مونتيانو وبحضور مسؤول الملف السكرتير أول بشار معاذ عزالدين".

واضاف البيان، ان "الشاهر قدم الشكر لموقف الحكومة الرومانيّة بإستقبال اللاجئين العراقيين من أوكرانيا، وإمكانية بقائهم لمدة (90) لتسوية أوضاعهم وضمان عودتهم إلى العراق، فضلاً عن التواصل والتعاون الجيد لسفارتنا في بوخارست مع وزارتيّ الخارجيَّة والهجرة الرومانيَّة للتنسيق بشأن إجلاء العراقيين اللاجئين من أوكرانيا".

من جانبه أشار السفير الرومانيّ الى أنَّ "الحكومة الرومانيَّة على إستعداد لمساعدة العراق وكافة الدول الأخرى على إجلاء مواطنيها وإبداء كافة التسهيلات الممكنة بهذا الشأن".

كما ناقش الجانبان سُبُل الإرتقاء بالعلاقات الثنائيَّة وأهميَّة إيجاد آفاق جديدة للتعاون بين العراق ورومانيا وعلى كافة الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين .

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