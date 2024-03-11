رومانوسكي تلتقي ناشطات من كوردستان وتؤكد التزام واشنطن بتعزيز السلام

شفق نيوز/ أكدت السفيرة الامريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الاثنين، التزام بلادها في تعزيز السلام والأمن في العراق واقليم كوردستان.

وقالت السفيرة ألينا رومانوسكي في تغريدة لها على موقع X، "استضفتُ قياديات ملهمات من كوردستان العراق، يَعملن على تعزيز حقوق المرأة والوحدة والازدهار والتنوع في إقليم كوردستان.

وأضافت، أنها "أكدت مجددًا على التزامنا بتعزيز السلام والأمن للجميع، في جميع أنحاء العراق".