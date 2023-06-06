رومانوسكي تكشف عمّا دار بين السوداني ووزير الدفاع الأمريكي بشأن الانسحاب من العراق

شفق نيوز/ كشفت السفيرة الامريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، عن الحديث الذي دار بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن الانسحاب الامريكي من العراق.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة شفق نيوز ستنشر في وقت لاحق.

وقالت رومانوسكي، إن "الحكومة العراقية أجرت تقييماً مفاده أن داعش لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي، على المستوى الإقليمي والدولي، وتتفق الولايات المتحدة مع هذا التقييم، وقد أوضح رئيس الوزراء السوداني هذا الموقف في العديد من الخطابات العامة، لاسيّما خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن). رئيس الوزراء السوداني والولايات المتحدة على توافقٍ بأن القتال ضد إرهاب داعش لم ينته بعد".

واضافت أنه "لا يمكن تحقيق تقدّم حقيقي بدون الأمن، وهذا يعني ضمان الهزيمة الدائمة لداعش. هذه نقطة مهمة لأولئك الذين لا يتابعون القتال ضد داعش، إن القوات الأمنية العراقية تقود القتال ضد داعش هنا في العراق".

وذكّرت رومانوسكي بأن "التحالف الدولي والولايات المتحدة في العراق بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الأمنية العراقية من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش. ونعملُ عن كثب في دور استشاري يتوافق مع تطوير قدرات القوات الأمنية العراقية".

واشارت الى انه "في ظل التحالف الدولي لهزيمة داعش، تلتزم الولايات المتحدة بمواصلة عملنا مع العراق والشركاء الدوليين لمكافحة تمويل داعش ودعايته وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب. سيشارك وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكين) ونائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية (فؤاد حسين) في المؤتمر الوزاري لهزيمة داعش في الرياض لمراجعة التقدّم المتحقق ومناقشة استمرار شراكتنا في مكافحة الإرهاب".