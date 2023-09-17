رومانوسكي تشيد بجهود بغداد واربيل وتتطلع لحل أكثر ديمومة

شفق نيوز/ اثنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، على الجهود المبذولة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لحل مشكلة الموازنة، معربة عن تطلعها لمواصلة الحوار للتوصل لحل أكثر ديمومة.

وقالت السفيرة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي في منشور لها على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، "تويتر سابقا"، وتابعته وكالة شفق نيوز ، انها تثني على الجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان للتوصل الى حل بشأن الميزانية وتنفيذها، لافتة إلى أن قرار مجلس وزراء العراق بتحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة.

وأعربت رومانوسكي عن تطلعها إلى مواصلة الحوار للوصول الى حل أكثر ديمومة لما يصب في مصلحة الشعب العراقي بأكمله.

واليوم الأحد، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، في وقت أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم، وافق على تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 700 مليار دينار لدفع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة".