رومانوسكي بعد لقائها الحكيم: اتفقنا على ضرورة وقف الهجمات على المنشآت الأمريكية بالعراق

شفق نيوز/ قالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، أنها اتفقت مع زعيم التيار الحكمة الوطني عمار الحكيم على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف منشآت الولايات المتحدة في العراق.

وذكرت السفيرة في منشور على موقع "إكس" اليوم، أن محادثة مهمة جرت أمس مع الحكيم والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، حيث اتفقنا على ضرورة وقف الهجمات على المنشآت الأمريكية في العراق، وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة، والحفاظ على السلام في جميع أنحاء المنطقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد التقى أمس نائب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق لها وأكد خلال اللقاء على أهمية العمل على تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى مسؤولية الحكومة العراقية في حفظ الأمن على أراضيها، وجديتها في فرض الأمن والاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات، ومواقع تواجد مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق.

وشدد السوداني على رفض الحكومة اتخاذ أي إجراء على الأراضي العراقية من قبل أية جهة خارجية.

وبعدها التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الوفد الامريكي في اربيل وأكد الجانبان على أهمية حماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المتواجدة في العراق. في هذا السياق، اتفقت آراء الجانبين على أن على الجهات المعنية العراقية اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف استهداف البعثات والقوات المذكورة.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة من معاودة الظهور بعد أن استولى في 2014 على مساحات شاسعة في العراق وسوريا قبل دحره.