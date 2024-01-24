رومانسكي تنقل رسالة "مهمة" من الحكومة الأمريكية إلى السوداني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأربعاء، تسملها رسالة وصفتها بـ"المهمة" من الحكومة الامريكية نقلتها السفيرة الينا رومانسكي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء "سيدرس هذه الرسالة".

وقالت الخارجية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استقبل السفيرة الأميركية وتسلم منها رسالة مهمة من حكومتها إلى الحكومة العراقية.

وبحسب البيان، فإن اللقاء وتسلم الرسالة تم، مساء اليوم، في بغداد، مؤكدا أنه سيتم دراسة الرسالة من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريباً.