رومانسكي تنقل تحذيراً شديداً من اسرائيل إلى العراق وتخص الفصائل برسالة

شفق نيوز/ اكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي يوم الاثنين، أن تل أبيب أرسلت تحذيرات للمليشيات الموالية لإيران في العراق، بسبب ضرباتها الموجهة لإسرائيل.

وقالت رومانوسكي، خلال طاولة مستديرة لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز "اود اكون واضحة جدا ومنذ البداية، بأن الاسرائيليين أدلوا بتحذيرات ردع على الميليشيات المدعومة ايرانيا والموجودة هنا في العراق، والتي تعتدي على إسرائيل".

وأضافت أن "هذه الميليشيات هي من بدأت في الاعتداء على إسرائيل، وأكون واضحة جدا لهذه النقطة وان الاسرائيليين حذروا حكومة العراق بأن يوقفوا هذه الميليشيات من اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل".

وأضافت أن "رسالتنا الى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة التي لا تعتبر بأوامر الحكومة وأوامر للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، واسرائيل أمة لها سيادتها وهم سيقومون بالرد على اي اعتداء من أي مكان ضدهم".

وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت موقفا حيويا وايضا مواقف بناءة ولها دور كبير جدا لخفض التصعيد الإقليمي والانخراط بشكل مباشر مع حكومة العراق والنخب والقيادات السياسية العراقية، وشجعنا حكومة العراق لتمنع هكذا اعتداءات ارهابية من أراضيها ضد أي دولة، وليس من مصلحة العراق الانخراط بالصراع الإقليمي بالمطلق نحن نشجع حكومة العراق في منع أي هجمات ارهابية تصدر من أراضيه".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة "ترحب ببيان السيد السيستاني الذي صدر في الأسابيع الماضية والذي ركز في نقاطه على عدم التدخل الأجنبي لجميع الأوجه ومن قبل الجميع أيا كان هذا التدخل وفرض سلطة القانون وحصر السلاح في يد الدولة ومكافحة الفساد، بالاضافة الى جهود الحكومة العراقية في هذا المجال".

وأشارت إلى أن "السيد السيستاني أيضا عزز هذا في بيانه وكان واضحا جدا، أن حكومة العراق والشعب العراقي لا يريدون الدخول في هذا الصراع".