رومانسكي تكشف عن تقديم  73 مليون دولار الى الحكومة العراقية لتحسين الخدمات

شفق نيوز/ كشفت السفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، يوم السبت، عن تقديم 73 مليون دولار الى الحكومة العراقية لغرض التعاون مع المجتمع المدني وتحسين الخدمات.

وقالت رومانسكي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع X "تويتر سابقا"، ان هدف الحكومة العراقية المتمثل في دعم المشاركة المجتمعية والحوكمة المحلية الفعالة، يعد أولوية اساسية ضمن الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".

وبينت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشرق الأوسط (USAID Middle East) قدمت مبلغ 73 مليون دولار من خلال برنامج "العراق معاً" لتمكين الحكومة من التعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتحسين الخدمات العامة.