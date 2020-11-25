روسيا: مستعدون لتلبية طلبات العراق من الاسلحة

شفق نيوز/ ابدى وزير الخارجية الروسية سرغي لافروف يوم الاربعاء استعداد بلاده تزويد العراق بما يحتاجه من اسلحة ومعدات العسكرية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يجري زيارة الى موسكو ان "العلاقات بين روسيا والعراق لها تاريخ طويل على كل حال هذا لا يمنع العراق في تطوير علاقته مع دول الغرب ودول الجوار، و نحن مستعدون لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين".

واضاف "لا تزال روسيا شريكا اساسيا وتقليديا في تسليح الجيش والامن العراقي بالمعدات بما يسهم في محاربة الارهاب".

وقال ايضا "مستعدون لتلبية متطلبات العراق كافة بشأن التسليح، والتعاون والتدريب العسكري"، مشيرا الى ان "وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو قريبا وسيتم التطرق خلال الاجتماع الى ملف التسليح".

من جهته قال حسين خلال المؤتمر "تطرقنا الى المجال العسكري بين الطرفين وهناك زيارة لوزير الدفاع العراقي لورسيا، وسيناقش العلاقات العسكرية بين البلدين".