سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا عن التطورات في العراق: نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-02T09:12:49+0000
روسيا عن التطورات في العراق: نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية

شفق نيوز/ حثت الخارجية الروسية، يوم الجمعة، الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، "تتابع موسكو عن كثب تطورات الوضع السياسي الداخلي في العراق الصديق. فمنذ نهاية شهر تموز\يوليو تستمر الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد، حيث احتل المتظاهرون عدداً من المباني الحكومية من بينها القصر الجمهوري. وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في مناطق وسط العاصمة العراقية وبعض مدن جنوب البلاد، التي أسفرت - بحسب المعلومات الواردة - عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة المئات".

وأضافت أن ذلك جاء "نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن تشكيل هيئات السلطة في البلاد عقب نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في تشرين الأول\أكتوبر 2021".

وتابعت "من هنا نحث جميع الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف. وإننا إذ ننطلق من حقيقة أن جميع القضايا الملحة على الأجندة الوطنية يجب أن يعمل العراقيون فقط على حلها بأنفسهم ضمن الإطار القانوني المبني على أساس مراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والطائفية لسكان البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات.

وقال المجلس في بيان: "أعضاء مجلس الأمن أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 أغسطس، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام".

ودعا مجلس الأمن الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس ورحب بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف.

وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن دعوا "جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم السياسية سلميا، واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي، وتجنب العنف".

وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء المحصنة، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.

ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

 

related

وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

Date: 2021-04-21 18:23:19
وصول نائب رئيس الحكومة الروسية إلى بغداد

بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

Date: 2019-10-13 14:20:13
بوتين يتحدث عن "تطور العراق" وتحذيره لواشنطن

مفاجأة مدوية.. روسيا تتلقى ذخيرة حربية من العراق لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا

Date: 2022-04-12 09:07:37
مفاجأة مدوية.. روسيا تتلقى ذخيرة حربية من العراق لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا

المنافذ العراقية: تهريب أسلحة لروسيا بعيد عن الحقيقة.. وفصيل مسلح يعده خبرا مضحكاً

Date: 2022-04-12 10:44:35
المنافذ العراقية: تهريب أسلحة لروسيا بعيد عن الحقيقة.. وفصيل مسلح يعده خبرا مضحكاً

العراق قلق من أزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره

Date: 2022-04-02 15:23:55
العراق قلق من أزمة اللاجئين الأوكرانيين وامتداد آثار الحرب على العالم بأسره

روسيا تعلق على قصف زاخو: نعارض بشدة تحويل أراضي العراق لساحة مواجهة إقليمية

Date: 2022-07-22 13:46:45
روسيا تعلق على قصف زاخو: نعارض بشدة تحويل أراضي العراق لساحة مواجهة إقليمية

"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

Date: 2021-07-28 09:23:07
"المنبر العراقي" بزعامة اياد علاوي ينضم لقافلة المقاطعين للإنتخابات في العراق

إيران تطالب العراق بفتح الحدود أمام الزائرين وترغب بتطوير العلاقات في أربعة مجالات

Date: 2022-04-27 08:09:32
إيران تطالب العراق بفتح الحدود أمام الزائرين وترغب بتطوير العلاقات في أربعة مجالات