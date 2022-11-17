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روسيا تؤكد رغبتها لتعزيز العلاقات مع العراق.. السوداني: نريد علاقة متوازنة مع الأصدقاء

Category: سیاسة

Date: 2022-11-17T14:28:39+0000
روسيا تؤكد رغبتها لتعزيز العلاقات مع العراق.. السوداني: نريد علاقة متوازنة مع الأصدقاء

شفق نيوز/ اكد السفير الروسي لدى العراق، إيلبروس كوتراشيف، يوم الخميس، رغبة بلاده بتنمية علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، واستمرار التواصل في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم السفير الروسي الذي حمل تحيّات القيادة الروسية إلى رئيس الحكومة العراقية.

وأعرب السوداني، بحسب البيان، عن تقديره لأهمية العلاقات العراقية الروسية، وسعي العراق الى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة.

من جانبه، أكد السفير الروسي رغبة حكومته في تنمية علاقات الشراكة والتعاون مع العراق، واستمرار التواصل في مختلف الأطر والمجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

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