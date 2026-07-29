روسيا تواسي العراق في القصف السعودي

شفق نيوز- بغداد

قدمت السفارة الروسية لدى بغداد، يوم الأربعاء، تعازيها إلى الشعب العراقي وهيئة الحشد الشعبي، عقب الضربات التي استهدفت مقرات للحشد في عدد من المحافظات، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

وقالت السفارة الروسية في بيان، إنها تتقدم "بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أبناء الشعب العراقي الصديق، وبالأخص إلى هيئة الحشد الشعبي في مقتل وإصابة الأبناء الأبطال نتيجة الضربات على مقراتها في عدد من المحافظات العراقية".

وأضاف البيان أن "حياة كل ابن من أبناء الشعب العراقي هي كنز"، معربة عن مشاركتها ألم أسر القتلى والمصابين، ومتمنية لذويهم وأقربائهم الصبر والسلوان.

واعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية"، جراء ضربات استهدفت مقرات تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

وأعلنت كل من القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) والدفاع السعودية بشكل رسمي، تنفيذها الضربات داخل العراق.