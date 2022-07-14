روسيا تكشف المستور عن غزو أمريكا للعراق: ربع مليون ضحية و1.5 تريليون دولار

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، عن أرقام صادمة بشأن الغزو الأمريكي للعراق، لافتة إلى أنه تسبب بسقوط أكثر من 205 آلاف مدني، وخسارة مالية تجاوزت مئات مليارات الدولارات.

ونشرت الوزارة الروسية، مادة إعلامية مصورة عمّا وصفته "عواقب المغامرات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على مدى العقدين الماضيين"، على موقعها الإلكتروني، حصرت فيها الأضرار المادية التي لحقت بالعراق وسوريا وليبيا ويوغوسلافيا.

وجاء في تقرير الخارجية الروسية، أن "الآلة العسكرية الأمريكية جلبت معاناة لا توصف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أن أكثر من 205 آلاف مدني لقوا مصرعهم جراء غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق".

وأرفق التقرير صورة لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة جراء القصف الأمريكي، بحسب التقرير.

وخلص تقرير الخارجية الروسية إلى أنه خلال العشرين عاما الماضية وحدها، تكبد ضحايا اعتداءات الدول الغربية والولايات المتحدة فقط أضرارا مادية "لا تقل قيمتها عن 1.5 تريليون دولار".

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر حسابها "تيليغرام"، على التقرير بالقول: "دون تظاهر بكمال حساب الخسائر المتكبدة، حتى أقل الحسابات دقّة، تظهر أننا نتحدث عن تريليونات الدولارات".

وأوضحت زاخاروفا، أن نشر هذا التقرير جاء بسبب تكرار الدول الغربية تصريحات تنادي بتحصيل تعويضات من روسيا، ومصادرة الممتلكات الروسية العامة والخاصة في الخارج لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.