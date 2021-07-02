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روسيا تقول إنها منعت تنفيذ خطط "الخلافة" في العراق وسوريا

Category: سیاسة

Date: 2021-07-02T11:15:32+0000
روسيا تقول إنها منعت تنفيذ خطط "الخلافة" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن "داعش" يعمل على تركيز قواته في أفغانستان، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن موسكو لا ترى أن تهديد التنظيم الإرهابي ازداد بشكل خطير في العراق وسوريا.

وقال الوزير الروسي عقب لقائه بنظيره البحريني عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحفي: "من المهم أيضًا الانتباه إلى أفغانستان، حيث يقوم أعضاء تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) بتركيز قواتهم بنشاط، وهم يفعلون ذلك باستخدام عملية التحضير لمفاوضات السلام التي طال أمدها، وهؤلاء في أفغانستان، وفي هيئاتها الحاكمة، من يحاولون إطالة أمد هذه العملية، عليهم أن يفكروا في عواقب ما يفعلونه على بلادهم".

وأضاف في سياق الحديث عن "داعش"، قائلا "لا أعتقد أنها (التهديدات) ازدادت بجدية، وتمكنا في كل من العراق وسوريا منع تنفيذ خطط الخلافة التي رعتها ما يسمى بالدولة الإسلامية".

وقال: إن روسيا تدعم محاربة الإرهابيين في سوريا والعراق.

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