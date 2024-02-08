روسيا تعلن استعدادها لشغل مهام التحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ أعلنت روسيا، يوم الخميس، استعدادها لمساعدة العراق، في تعزيز قدرات قواته، محل قوات التحالف الدولي، في ضوء المطالب التي قُدمت في بغداد لانسحاب القوات الأجنبية.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في لقاء متلفز، إن روسيا تدعم دائمًا الجهود التي يبذلها العراق لضمان الاستقرار والأمن والقانون والنظام في هذا البلد الصديق".

وأضاف كينشاك: "نحن على استعداد لمواصلة المساعدة في تعزيز القدرات القتالية، وخاصة داخل نطاق قوات الأمن العراقية".

وأشار إلى أن "العراق ودول المنطقة قادرين على حل القضايا المتعلقة بضمان أمنها بشكل مستقل"، لافتاً إلى أن "وجود القوات الأمريكية على أراضي تلك الدولة، لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع العسكري السياسي هناك، ويؤثر سلبًا على الوضع في المنطقة ككل".

وأعلن العراق، الأسبوع الماضي، نجاح المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل "لجنة عسكرية عليا"، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد.

وأكدت الولايات المتحدة، أن واشنطن وبغداد "اقتربتا" من توافق على بدء عمل اللجنة العسكرية العليا تمهيدا لتحويل مهمة التحالف الدولي لدحر داعش والذي تقوده الولايات المتحدة إلى "علاقات ثنائية".