روسيا تعلن استعدادها لاسترداد رعاياها المتهمين بالإرهاب من السجون العراقية

شفق نيوز– بغداد

أعلنت الحكومة الروسية، يوم الأربعاء، استعدادها لاسترداد رعاياها المتهمين بالإرهاب والمحتجزين في السجون العراقية، بعد إثبات رعويتهم.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع السفير العراقي لدى موسكو عبد الكريم هاشم مصطفى بوزير الدولة، نائب وزير الداخلية الروسي إيغور نيكولايفيتش زوبوف في موسكو، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية.

وذكرت الوزارة أن السفير التقى زوبوف في مقر وزارة الداخلية الروسية بتاريخ 24/2/2026، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا الجانبين.

ونقل السفير دعوة العراق إلى حكومة روسيا الاتحادية لاسترداد رعاياها من الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش الارهابي" المتواجدين في السجون العراقية، في ظل توجه الحكومة بإعادتهم إلى بلدانهم للحفاظ على استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأبدى زوبوف استعداد روسيا الاتحادية لاسترداد السجناء من الجنسية الروسية بعد إثبات رعويتهم.

كما دعا السفير إلى تسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول للمواطنين العراقيين ورجال الأعمال الراغبين بزيارة روسيا الاتحادية، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي وتعزيز أواصر التواصل.

وناقش الجانبان أيضاً موضوع الطلبة العراقيين المستمرين في الدراسة بالجامعات الروسية، ممن يواجهون مشكلة في تجديد إقاماتهم الدراسية رغم حصولهم على الموافقات الأصولية من الجامعات.

من جهته، عبّر زوبوف عن استعداده لحل القضايا العالقة المتعلقة بالملاحظات التي قدمها السفير على مختلف الصعد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارة لتسهيل الإجراءات وتسريع الخطوات والتنسيق المباشر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يصب في مصلحة البلدين.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد كشف خلال لقائه مبعوث الرئيس الأميركي توماس باراك، أمس الثلاثاء، موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي جنسيتها من هؤلاء العناصر.