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روسيا تشيد بخطوات الحكومة العراقية "الإصلاحية" وتتطلع لتعاون "بنّاء"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-17T11:28:45+0000
روسيا تشيد بخطوات الحكومة العراقية "الإصلاحية" وتتطلع لتعاون "بنّاء"

شفق نيوز/ اشادت روسيا، يوم الأربعاء، بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق البروس كوتراشيف، وأكد خلال اللقاء حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما ثمن التنسيق الايجابي بين البلدين في المحافل الدولية".

ونقل السفير الروسي إلى رئيس مجلس الوزراء تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق، وأشاد بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلاً عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي".

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