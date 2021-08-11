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روسيا ترغب بمراقبة وتقييم الانتخابات العراقية المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-11T16:05:49+0000
روسيا ترغب بمراقبة وتقييم الانتخابات العراقية المقبلة

شفق نيوز / أبدت روسيا، يوم الأربعاء، رغبتها في إرسال عدد من المراقبين لمتابعة وتقييم حدث الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، جليل عدنان خلف، في مقر المفوضية ببغداد، السفير الروسي لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح السفير الروسي، بحسب البيان، أن "بلاده تحتفظ بعلاقة ثابتة ودائمة مع العراق، وإن روسيا لديها رغبة في إرسال عدد من المراقبين الذين يشاركون في متابعة وتقييم حدث الانتخابات المقبلة".

من جانبه، أشار رئيس مجلس المفوضين، إلى أن "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستوى الفني والقانوني"، مجدداً التأكيد على "الجاهزية التامة لتحقيق موعد 10 تشرين الأول 2021".

وأضاف أن "المفوضية تركز الآن على بذل المزيد من الجهود للتواصل الإعلامي مع الناخبين وإيضاح طبيعة إجراءات المفوضية منذ عام وحتى اليوم".

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