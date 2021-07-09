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روسيا تربط انسحاب أمريكا من العراق بسوريا: بغداد مستعدة لذلك

Category: سیاسة

Date: 2021-07-09T19:45:52+0000
روسيا تربط انسحاب أمريكا من العراق بسوريا: بغداد مستعدة لذلك

شفق نيوز/ قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا الكسندر لافرنتييف، يوم الجمعة، أن بغداد ابلغت موسكو استعدادها للانسحاب الامريكي من العراق.

وقال المسؤول الروسي لوكالة "تاس" الروسية للانباء، إن "الزملاء العراقيين ابلغونا ان بغداد مستعدة لانسحاب القوات الامريكية من البلاد".

وتابع، انه "في حال انسحاب الولايات المتحدة من العراق، فسيكون من المستحيل الحفاظ على قواتها في سوريا بسبب جوانب لوجستية".

وقال لافرنتييف انه "اذا حدث ذلك وانسحبت القوات الامريكية من العراق فسيصبح من المستحيل استمرارها في سوريا بسبب مشاكل لوجستية".

وذكرت وكالة "تاس" انه في ايار/مايو الماضي، بحث رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي قضية الانسحاب الامريكي من العراق مع الوفد الأمريكي بقيادة منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك.

كما ان الكاظمي اشار في ابريل/نيسان الى زيادة الجهوزية القتالية للجيش وقوات الامن، وكذلك تحقيق نجاحات في محاربة الارهاب، جعلت من الممكن سحب ما يصل الى 60٪ من القوات العسكرية للتحالف.

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