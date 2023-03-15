روسيا: العراق يمشي في طريق الاستقرار

شفق نيوز/ أكدت مستشارة المجلس الروسي للشؤون الدولية، اليوم الأربعاء، أن بلادها ترى بأن العراق يمشي حالياً في الطريق نحو الاستقرار.

وقالت إيلينا سوبونينا مستشارة المجلس الروسي للشؤون الدولية خلال ملتقى السليمانية الدولي السابع، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "روسيا ترى أن العراق سائر باتجاه تعزيز مؤسسات الدولة وأخذ دور إقليمي ودولي أكبر".

وأضافت، "إننا نرى أيضا دور العراق التوسطي في كثير من الأزمات في هذه المنطقة"، مؤكدة أن "روسيا ترحب بهذا الشي".

وأكدت سوبونينا، أن "روسيا ترى أن العراق الآن يمشي في الطريق نحو الاستقرار".

وانطلق اليوم الأربعاء، ملتقى السليمانية السياسي والاقتصادي الدولي السابع بحضور رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومسؤولين حكوميين وشخصيات دولية واممية.