روحاني يطالب الكاظمي بالإفراج الفوري عن مليارات الدولارات لصالح إيران

شفق نيوز/ طالب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، من الحكومة العراقية الإفراج "فوراً" عن مليارات الدولارت المحتجزة لدى بغداد بسبب العقوبات الامريكية.

ونقل بيان للرئاسة الإيرانية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ عن الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان لدى ايران مليارات الدولارات في البنوك العراقية وقد تم تجميدها خلافا للقانون، ورغم الوعود المكررة من قبل المسؤولين العراقيين، الا انها لم يتم الافراج عنها بعد، مؤكدا ضرورة الافراج فورا عن الموارد الايرانية لدى العراق.

واعتبر روحاني؛ تواجد القوات الاميركية في دول المنطقة بما فيها العراق بأنه يؤدي الى زعزعة الاستقرار فيها، مضيفا ان الاميركان كان لهم دور مخرب في المنطقة دوما، وان الإسراع في تنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الاميركية من هذا البلد، من شأنه المساعدة في إرساء السلام والاستقرار في العراق والمنطقة.

وفي بيان صادر عن مكتب الكاظمي، أفاد بأن الجانبين بحثا سير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. كما أشادا "بالتقدم والنمو في العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلا عن أمن المنطقة واستقرارها".

وبارك روحاني زيارة البابا للعراق، كما أشاد بالجهود الحكومية العراقية التي اثمرت عن نجاح هذه الزيارة التاريخية.

كما اتفق الطرفان على دعوة جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة الى تعزيز الهدوء، واتخاذ مسار الحكمة والعقلانية في التعامل مع الأزمات والتحديات، وفق بيان الحكومة العراقية.

وعبر الجانبان عن تطابق وجهات النظر، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لحل الصراعات والأزمات في المنطقة.

وندد الرئيس الإيراني من جانبه، بكل النشاطات المخلّة بأمن العراق التي ترتكب من بعض الجماعات، معبرا عن استنكار إيران لهذه النشاطات التي لا تخدم مصالح البلدين، ولا استقرار المنطقة وازدهارها وتقدم شعوبها.