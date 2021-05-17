روحاني يتصل بالكاظمي: الوجود الأمريكي عند الحدود السورية غامض

شفق نيوز/ رحب الرئيس حسن روحاني بدور بغداد الإيجابي في التوسط لحل الخلافات بين دول المنطقة في اشارة لدور العراق في استضافة مباحثات سعودية - ايرانية، مؤكدا دعم ايران للعراق كدولة مهمة في جامعة الدول العربية.

ونقلت وسائل اعلام ايرانية أن الرئيس روحاني هنأ اتصل هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، العراق حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر، مؤكدا أن تنظيم داعش الارهابي لازال يشكل تهديدا أمنيا كبيرا في المنطقة، والتعاون بين البلدين ضروري لمواجهة هذه المجموعة الإرهابية.

وأعرب روحاني عن أسفه للهجمات الأخيرة على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق من قبل بعض الأفراد والجماعات، وشدد على ضرورة أن تتخذ الحكومة الرد الحاسم والسريع على هذه الاعتداءات.

وقال روحاني إن الولايات المتحدة تمارس لعبة مزدوجة تعاملها مع الإرهاب، واصفا الوجود الأمريكي على الحدود العراقية السورية بأنه غامض، مؤكدا ان الدور الامريكي هو دور تخريبي دائما وبالتالي فأن الوجود الامريكي في العراق لا يساعد على احلال الأمن والاستقرار في هذا البلد.

كما رحب روحاني بمواقف العراق تجاه فلسطين، وادانته للجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة وغزة، مضيفا أن المنتظر من العراق أن يساهم في تفعيل دور الجامعة العربية حول قضية فلسطين.

واكد روحاني خلال الاتصال على ضرورة تطوير وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتوسيع التعاون الإقليمي، وقال إن إيران والعراق بما يتمتعان به من طاقات اقتصادية يمكن ان يكمل احدهما الاخر.

وفي إشارة إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في كانون الثاني (يناير) الماضي، قال روحاني أن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه اللجنة بما في ذلك الاسراع في اكمال مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة المهم وربط السكك الحديدية، يمكن أن يشكل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق.